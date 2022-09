Film- und Serien-Neuheiten : Das sind die Streaming-Highlights im Oktober 2022

„Spiderman - Far From Home“ erscheint am 14. Oktober auf Disney+. Foto: AP

Service Bonn Neben Klassikern wie „Spider-Man“ und „Star Wars“ können sich Serienliebhaber nun auch über eine neue Staffel von „Babylon Berlin“ freuen. Ein Überblick über Film- und Serien-Highlights im Oktober bei Amazon Prime, Netflix, Sky, AppleTV+ und Disney+.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Amazon

Streaming-Highlights bei Netflix

Derry Girls: Staffel 3

Die britische Comedyserie „Derry Girls“ kehrt ein letztes Mal zu Netflix zurück. Die Serie spielt in den 1990er Jahren in Nordirland und folgt dem Leben einer fünfköpfigen Freundinnen-Gruppe. Zwischen politischen Unruhen gibt es jede Menge Herzschmerz, Teenager-Drama und derben Humor. Die finale, dritte Staffel startet am 7. Oktober.

The Good Nurse

Im topbesetzten Thriller „The Good Nurse“ bekommt eine überlastete Intensiv-Krankenschwester (Jessica Chastain) einen neuen Kollegen (Eddie Redmayne). Er wirkt zuverlässig und kompetent - doch dann lässt der unerwartete Tod einer Patientin Zweifel an ihm aufkommen... Ab 26. Oktober ist der Film auf Netflix zu sehen.

Barbaren: Staffel 2

In der ersten Staffel der deutschen Serie ging es um die sagenumwobene „Varusschlacht“ im Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christus, bei der die Germanen auf die Römer trafen. Die zweite Staffel entführt in das Leben der sogenannten „Barbaren“ in Folge der berühmten Schlacht. Das Erscheinungsdatum ist der 21. Oktober.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities: Staffel 1

Passend zu Halloween: Die Anthologieserie ist im Horrorgenre angesiedelt. Der Regisseur Guillermo del Toro, bekannt für „Pan's Labyrinth“ und „The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“, führt nicht selbst Regie, sondern hat für das Projekt die Drehbuchautoren und Regisseure ausgewählt. Jede der acht Folgen erzählt eine neue Geschichte aus einer neuen Gruselwelt, zwei davon steuert del Toro selbst bei. Am 25. Oktober erscheinen die ersten beiden Folgen, bis zum 28. Oktober erscheinen jeden Tag zwei Folgen.

Im Westen nichts Neues

Der Anwärter für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars 2023 ist eine Netflix-Produktion: Die Neuverfilmung des 1928 erschienenen Romans „Im Westen nichts Neues“. Der Film zeigt die Gräuel des Ersten Weltkrieges aus der Sicht eines deutschen Soldaten, der als 17-Jähriger in den Krieg zieht. Der Film startet am 29. September in ausgewählten deutschen Kinos, am 28. Oktober bei Netflix.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Streaming-Highlights bei Sky

Matrix Resurrections

In dem 2021 erschienenen Film der Sci-Fi-Reihe „Matrix“ kehren Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss als Neo und Trinity zurück, obwohl ihre Figuren in „Matrix: Revolutions“ eigentlich gestorben sind. Der Film hat die Fan-Community gespalten. Am 21. Oktober können sich Sky- und Wow-Kunden selbst ein Bild machen.

Petra Kelly – Der rätselhafte Tod einer Friedensikone

Am 19. Oktober 1992 wurden die Grünen-Politikerin Petra Kelly und ihr Lebensgefährte Gert Bastian in ihrem Bonner Haus leblos aufgefunden. Ihr Tod gibt bis heute Rätsel auf. Die dreiteilige Mini-Dokuserie behandelt mögliche Erklärungen für den Tod der beiden Ikonen der Friedensbewegung. Die Serie ist ab dem 1. Oktober zu sehen.

Babylon Berlin: Staffel 4

Die Erfolgsserie „Babylon Berlin“ geht weiter und bewegt sich von den 1920ern in die 1930er: Die Weltwirtschaftskrise verschärft sich, die gesellschaftlichen und politischen Konflikte nehmen zu. Berliner Kriminalkommissar Gereon Rath bekommt in diesem Chaos den Auftrag, den US-Gangster Abraham „Abe“ Goldstein zu beschatten… Die zwölf neuen Folgen der Sky-ARD-Serie starten am 8. Oktober mit wöchentlich zwei neuen Episoden bei Sky, das Erste zieht Ende 2023 nach.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

This England: Staffel 1

Diese sechsteilige Polit-Dramaserie handelt von der turbulenten Amtszeit Boris Johnsons. Der britische Premierminister wird von Kenneth Branagh gespielt. Veröffentlicht wird die erste Staffel am 6. Oktober.

The Resort: Staffel 1

Ein junges Paar gerät während eines Urlaubs in ein Abenteuer, wo es ein Rätsel zu lösen gibt. Auch in einen Mord werden die beiden während ihrere Reise verwickelt. Diese Mystery-Serie erscheint mit acht Episoden am 7. Oktober.

Kung Fu: Staffel 1

Nickey Shen, eine chinesisch-amerikanische Studentin, bricht ihr Studium ab, um anschließend in China die Kampfkunst zu erlernen. Nach drei Jahren kehrt sie nach San Fransico zurück und rächt sich an den Kriminellen der Stadt, bis sie selbst gejagt wird. Die 13 Episoden der ersten Staffel sind ab dem 9. Oktober auf Sky und Wow verfügbar.

Code 404: Staffel 3

In sechs weiteren Episoden der britischen Comedyserie gehen ein Cyber-Cops und ein Polizist zusammen auf Verbrecherjagd. Dabei treten sie in einige Fettnäpfchen und absurd-komische Situationen. Die neue Staffel erscheint am 25. Oktober.

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

In diesem Film besitzt Felix Krull die Gabe, andere Menschen zu täuschen. Als Liftboy in Paris ebnet er sich durch Schwindel einen Weg in die hohe Gesellschaft. Am 1. Oktober erscheint der Film auf Sky und Wow.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

100 % Wolf

Dieser Film ist auch für Kinder geeignet: der kleine Werwolf Freddy möchte zum echten Werwolf werden und freut sich auf seine Verwandlung. Dabei wird er jedoch in einen Pudel verwandelt. Sein Ziel ist es nun, allen zu beweisen, dass er in Wahrheit ein echter Wolf ist. Der Animationsfilm erscheint am 8. Oktober auf Sky und Wow.

Dreamland

Am 7. Oktober erscheint dieses Thrillerdrama mit Margot Robbie. Eugene, ein Farmerssohn, entdeckt eine Bankräuberin in der Scheune und zielt zunächst auf das Kopfgeld ab. Als er sich in die Frau verliebt, stellt er seinen Plan infrage.

Streaming-Highlights bei Disney+

Spider-Man: Far From Home

Der Superheld Peter Parker reist mit seinen Freunden nach Europa, um eine Pause von seinem Superhelden-Dasein zu machen. Diesen Plan muss er jedoch kurz nach der Ankunft verwerfen. Ab dem 14. Oktober läuft der Film auf Disney+.

The Walking Dead: Staffel 11, Teil 3

In dieser Zombieserie müssen die Überlebenden im Commonwealth gerettet werden. Dabei wird es für die Protagonisten am Ende erneut spannend und gefährlich, da sie mit Lance Hornsby und dem Commonwealth auf ihren Endgegner treffen. Der dritte Teil der elften Staffel startet am 3. Oktober.

Star Wars: Geschichten der Jedi - Staffel 1

In der Science-Fiction-Serie werden sechs Kurzfilme veröffentlicht, in denen die Geschichten der einzelnen Jedi-Ritter thematisiert werden. Die erste Staffel handelt von Ahsoka Tano und Count Dooku. Veröffentlicht wird die Serie am 26. Oktober auf Disney+.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

The Good Doctor: Staffel 1-3

Der autistische Arzt Shaun Murphy hat eine außergewöhnliche Begabung: Dem jungen Chirurg fällt es leicht, komplexe medizinische Diagnosen zu stellen. Sein Authismus stellt ihn jedoch vor einige Herausforderungen im Krankenhaus. Die ersten drei Staffeln erscheinen am 26. Oktober auf Disney+.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

Peripherie

Die erste Staffel der Science-Fiction-Serie spielt in der Zukunft, in der neue Technologien die Gesellschaft verändern. Protagonistin Flynne Fisher wird in eine alternative Realität versetzt, in der einige Gefahren auf sie warten. Ab dem 21. Oktober sind die ersten Folgen der Serie auf Amazon Prime verfügbar.

The Devil’s Hour

Diese Thrillerserie handelt von Lucy Chambers, die jede Nacht um 3:33 Uhr, in der Devil’s Hour, von schrecklichen Visionen aufwacht. Auch in mehrere Morde wird die Mutter eines achtjährigen Sohns verwickelt. Sie macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Die Serie wird am 28. Oktober bei Amazon Prime veröffentlicht.

Streaming-Highlights bei AppleTV+

Acapulco: Staffel 2

Der Cabana Boy Máximo Gallardo muss erkennen, dass sein Job in Acapulco komplizierter ist als gedacht. Für eine erfolgreiche Karriere muss der Mittzwanziger eine anspruchsvolle Kundschaft, einen launischen Mentor und sein Privatleben in den Griff bekommen. Am 21. Oktober erscheint die zweite Staffel auf AppleTV+.

Raymond & Ray

Die Halbbrüder Raymond und Ray haben jahrelang unter ihrem Vater gelitten. Erst nach seinem Tod können die beiden wirklich sein, wer sie sind. Dieses Drama, das am 21. Oktober erscheint, themtisiert die verschiedensten Emotionen von Wut über Schmerz bis hin zur Liebe.

Shantaram

Der Flüchtige Lin Ford möchte in den 1980er-Jahren im chaotischen Bombay untertauchen, um den Schwierigkeiten seines bisherigen Lebens zu entkommen. Als er sich jedoch in Karla verliebt, muss sich Lin zwischen Freiheit und Liebe entscheiden, die mit einigen Komplikationen verbunden sind. Der Film erscheint am 14. Oktober.

Das Problem mit Jon Steward: Staffel 2

Diese Serie handelt davon, Probleme betroffener Menschen aufzuzeigen. Mit Witzen und Interviews mit Aktivisten liefert diese Serie Fakten zum Thema und versucht, Lösungsansätze für die jeweiligen Probleme zu finden. Die zweite Staffel erscheint am 7. Oktober.

Hallo, Jack! Zeit für Freundlichkeit: Staffel 2

Am 7. Oktober erscheint die neue Staffel der Animationsserie: Der gutgelaunte Jack bereichert durch seine Fähigkeit, fürsorglich und warmherzig zu sein, die Menschen. Mit Mitgefühl und Ideenreichtum löst er die Probleme der Menschen und inspiriert die Stadtbewohner von Clover Groves dazu, es ihm gleich zu tun.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)