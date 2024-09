Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im Oktober 2024

Er ist dank seines trockenen Humors einer der beliebtesten Entertainer der USA, moderierte schon neunmal die Oscar-Verleihung und wurde spätestens 1989 mit der Kinokomödie „Harry und Sally“ berühmt: Billy Crystal. In der Serie „Before“ spielt er den Kinderpsychiater Eli, der seit dem Tod seiner Ehefrau Lynn (Judith Light) in Trauer versinkt und am liebsten gar nicht mehr arbeiten würde. Doch sein neuester Patient, der völlig verstörte kleine Noah (Jacobi Jupe), drängt sich ungefragt in sein Leben und hat nicht nur eine ominöse Verbindung zu Elis Vergangenheit, sondern auch gruselige Visionen. Was steckt dahinter? Bei seinem Versuch, Noah zu helfen, stellt Eli in der paranormalen Thrillerserie fest, dass die vermeintlich beste Ehefrau von allen womöglich Geheimnisse hatte. Die Serie erscheint am 25. Oktober auf AppleTV+.