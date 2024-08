Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im September 2024

Das Telefon klingelt mitten in der Nacht. Der Anruf bei Marita Kaila (Leena Pöysti) verheißt nichts Gutes: Die Kamera begleitet die Unfallermittlerin an den Unglücksort, ganz allmählich schälen sich die schrecklichen Einzelheiten aus der Dunkelheit. Bei einem Zugunglück gab es eine mysteriöse Explosion, 60 Menschen sind tot, und als Stunden später Vögel leblos vom Himmel fallen, wird klar, dass auch eine giftige Gaswolke freigesetzt wurde. Marita würde gerne klären, was genau passiert ist – doch immer wieder wird sie ausgebremst: Von männlichen Kollegen, die sich von einer Frau nichts sagen lassen wollen, und von Politikern, die besorgt sind, wie sie wohl in den Medien rüberkommen. Das Besondere an dem Sechsteiler ist, wie authentisch er die Ermittlungen zeigt – zwei weitere Staffeln sind schon in Vorbereitung. Die Serie läuft ab dem 7. September in der ARD-Mediathek