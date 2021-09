Wiedereröffnung : Neue Show im Friedrichstadt-Palast feiert Premiere

Berlin Die Zwangspause dauerte anderthalb Jahre. Jetzt meldet sich der Berliner Friedrichstadt-Palast mit einer neuen Show zurück. Funktioniert das große Glitzern noch?

„Arise“ heißt das neue Spektakel im Berliner Friedrichstadt-Palast, das am Mittwochabend seine offizielle Premiere feiert. Anderthalb Jahre lang musste die Bühne wegen der Corona-Pandemie pausieren. Die letzte Premiere, damals mit der Show „Vivid“, ist fast drei Jahre her.

Nun also endlich wieder Glitzer und Konfetti, Licht- und Bühnenbombast. Intendant Berndt Schmidt will dem Publikum „ein beglücktes Strahlen ins Gesicht zaubern“, die Show sei wie ein neues Leben. „Verlieben Sie sich!“, schreibt er in der Einladung. Schon vor der Vorstellung gibt es viel Applaus. „Sie ahnen nicht, wie sehr wir das vermisst haben“, sagt Schmidt zur Begrüßung. Er spricht angesichts der mühsamen Corona-Zeit von einem „Theaterwunder“ und bedankt sich für die staatliche Hilfe.

Die Handlung ist nicht so wichtig. Nicht umsonst umwirbt das Theater internationale Gäste damit, dass man hier kein Deutsch können muss. Der Titel „Arise“ heißt so viel wie „sich erheben“. Es geht um einen Fotografen namens Cameron, der seine Muse verliert. Als er alte Bilder an der Wand sieht, werden Erinnerungen an die gemeinsame Zeit wach, dunkle Gedanken verfolgen ihn, eine Achterbahn-Reise beginnt. Die Botschaft: „Liebe ist stärker als die Zeit.“