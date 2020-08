Preisgekrönte Gründer-Show : Neue Staffel „Die Höhle der Löwen“ startet am Montag

Köln Am Montag, den 31. August 2020 beginnt beim TV-Sender VOX die neue Staffel „Die Höhle der Löwen“. Um 20:15 Uhr kehrt die Gründer-Show ab dann immer zu Wochenbeginn mit acht neuen Folgen zurück auf den Bildschirm. Mit dabei dann Neu-Löwe Nico Rosberg.

Außerdem in Folge 1:

Das Thema E-Mobilität gewinnt immer mehr an Relevanz im Alltag und doch gibt es immer noch ein Problem: Für all die E-Autos sind einfach zu wenig Ladestationen vorhanden. Das wollen Tobias Wagner (27) und Michael Masnitza (27) mit ihrem Start-up „Charge-X“ ändern. Ihr Modul funktioniert wie eine Mehrfachsteckdose und ermöglicht das zeitversetzte Aufladen von zehn Autos an einer Ladestation. Um ihr Produkt überall anbieten zu können, benötigen die Jungunternehmer 1.000.000 Euro und bieten dafür 16,7 Prozent ihrer Anteile. Kommt es zum großen Deal in der Höhle?