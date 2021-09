Agent 007 : Neue Trailer für den neuen James-Bond-Film

Daniel Craig als James Bond in der Szene eines Trailers zum James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“. Foto: Nicole Dove/DANJAQ and Metro Goldwyn Mayer Pictures/Universal Pictures /dpa

London Schon vor zwei Jahren hätte er in die Kinos kommen sollen, nun ist es bald soweit. Zwei Trailer von „Keine Zeit zu sterben“ schüren die Erwartungen.

Zwei neue Trailer für den kommenden James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ („No Time To Die“) haben bei Fans im Internet für Vorfreude gesorgt.

Nach mehreren Verschiebungen soll der mit Spannung erwartete Agententhriller mit Daniel Craig in der Hauptrolle am 30. September in die deutschen Kinos kommen. Er ist eine direkte Fortsetzung des Vorgängerfilms „Spectre“ (2015).