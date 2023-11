Pop Neue und letzte Single der Beatles veröffentlicht

26 Jahre nach den letzten neuen Beatles-Songs dürfte „Now And Then“ für viele Beatles-Fans eine emotionale Angelegenheit sein - und das ist es auch für die beiden überlebenden Beatles. „Es ist, als wäre John da. Echt verrückt“, sagt Ringo Starr in dem Doku-Kurzfilm. „All diese Erinnerungen kommen hoch“, berichtet sein Bandkollege McCartney. „Mein Gott, was für ein Glück hatte ich, diese Männer in meinem Leben zu haben und so eng mit ihnen zusammenzuarbeiten.“