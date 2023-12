Neuer Film über Joan Baez ist sehenswert Nichts als die ungeschminkte Wahrheit

Jeder hat drei Leben, hat der kolumbianische Autor Gabriel García Márquez festgestellt: das öffentliche, das private und das geheime. In dem Dokumentarfilm „Joan Baez – I Am A Noise“ des Regisseurinnen-Kollektivs Karen O’Connor, Miri Navasky und Maeve O’Boyle bleibt keines der drei Leben der amerikanischen Sängerin unbeleuchtet. Die am 9. Januar 1941 in New York geborene Baez wagt den schonungslosen Blick, sie will zum Wahrheitskern ihrer Existenz vordringen. Als Erzählerin legt sie, bildlich gesprochen, keine Schminke auf.