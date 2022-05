Kino : Neuer „Jurassic World“-Film feiert Premiere in Köln

Neuer „Jurassic World“-Film feiert Premiere in Köln

Der Film kommt Anfang Juni 2022 in die deutschen Kinos. Foto: -/Universal Pictures/Amblin Entertainment/dpa

Köln Die Dinosaurier sind zurück: Der Film „Jurassic World - Ein neues Zeitalter“ kommt in die deutschen Kinos. Fans dürfen sich auch auf Stars aus der Reihe der 90er Jahre freuen.

Der Film „Jurassic World - Ein neues Zeitalter“ hat am Montagabend in Köln seine Deutschlandpremiere erlebt.

Dazu war unter anderem Hollywood-Star Jeff Goldblum (69) angereist, der schon im ersten „Jurassic Park“-Film von 1993 als Mathematiker und Chaostheoretiker Dr. Ian Malcolm zu sehen war. Jetzt kehrt er in dieser Rolle zurück.

Neuer Film mit alten Stars

Regisseur Colin Trevorrow sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe einen wesentlichen Unterschied zwischen diesem und den fünf früheren Filmen: „Die ersten fünf Filme spielten alle auf einer Insel.“ Diesmal lebten die Dinosaurier nicht in einem so begrenzten Raum, sondern hätten sich über die ganze Welt verbreitet. Sie rennen durch Straßen, stoßen mit Autos zusammen, schnappen Fischtrawlern auf hoher See den Fang weg und brüten auf Hochhäusern.