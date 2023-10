Allein unter Verlorenen Neuer „Sörensen“-Krimi mit Bjarne Mädel

Richtig knallhart wird es nach und nach: Erst hätte Sörensen beinahe das blinde, vom Vater lange weggesperrte junge Mädchen Jette (Liv Clasvogt) überfahren, das nachts verstört durch den Wald geistert. Dann gibt es auch noch einen Toten, der in Jettes verkommenen Elternhaus auf dem Sofa liegt. Das Mädchen zieht fürs Erste bei Sörensen und seinem Hund ein. Der depressive Beamte gerät währenddessen immer mehr in ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen. Denn im fiktiven Katenbüll bekommt er es mit Dorfbewohnern zu tun, die einst alle an einem Tag aus der Kirche austraten - um sich in einer Sekte zusammenzutun.