Österreichische Band : Neues Album von Wanda - und ein schwerer Verlust

Wien Zehn Jahre waren die österreichischen Indie-Rocker Wanda gemeinsam erfolgreich. Das fünfte Album sollte auch für den Zusammenhalt der Musiker trotz aller Tournee-Strapazen stehen. Doch nun klafft eine traurige Lücke in der Band.

„Es gibt keine Worte, die diesem Verlust gerecht werden können“, schrieben die verbliebenen vier Bandmitglieder am Montag in einer Online-Nachricht. Hummer war seit der Gründung der Popgruppe vor zehn Jahren dabei. Mit Wanda durchlebte er sowohl den Aufstieg zu einem der bekanntesten österreichischen Acts im deutschsprachigen Raum als auch Tiefpunkte.

Heute gibt es Müsli statt Bier

„Es ist irgendwie gerade das erste Mal in dieser Karriere so ein bisschen alles okay“, sagte Marco Wanda, mit bürgerlichem Namen Michael Marco Fitzthum. „Es ist nicht perfekt, aber es fühlt sich an, als wären wir mal irgendwo angekommen, von wo aus vielleicht auch was Neues beginnen kann.“