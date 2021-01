Trinkhall in Lüttich : Neues Museum für fragile Welten

Lüttich Vom Vergnügungsort zum einzigartigen Museum: Die Geschichte der Trinkhall im belgischen Lüttich ist so ungewöhnlich wie ihre Sammlung. Sie beherbergt „art situé“ - Werke geistig behinderter Künstler aus aller Welt.

Die farbenprächtige Arbeit hat raumfüllend und prominent ihren Platz in dem neuen Museum Trinkhall in Lüttich gefunden - zusammen mit Werken der in London lebenden Künstlerin Mawuena Kattah und des 2019 gestorbenen Porträtmalers Pierre De Peet.

Für Havelange liegt der wesentliche Unterschied zur „art situé“ nicht nur in dem Begriff, der weniger stigmatisierend ist. „Die „art situé“ wird mit Blick auf ihre Umwelt betrachtet - sowohl was ihre Entstehung als auch ihre Rezeption betrifft“, wie er erklärte. So werden die Arbeiten von geistig behinderten Künstlern in Ateliers geschaffen und nicht im Rahmen von Psycho- oder Beschäftigungstherapien. Havelange sieht in ihnen die künstlerische Ausdruckskraft fragiler Welten, die in Lüttich ihren Platz in einem ihnen gewidmeten Museum finden.