Geschichte Neues Museum für Marmorkarte des antiken Roms

Italiens Hauptstadt hat ein neues Museum - eigens für die Reste einer riesigen Marmorkarte des antiken Roms, die seit vielen Jahrzehnten nicht mehr zu sehen waren. Im Museum der Forma Urbis- so der Name der Karte - in der Nähe des Kolosseums sind seit Freitag Fragmente eines monumentalen und recht genauen Stadtplans aus dem dritten Jahrhundert ausgestellt, der damals unter Kaiser Septimius Severus (145-211) angefertigt wurde.