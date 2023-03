Premiere in Berlin Neues Musical erzählt von Romeo und Julia

In der Inszenierung wird es nicht nur gegen Ende ungeahnt politisch, mit einem Verweis auf die schweren Folgen eines Kriegs. Auch die Figur Mercutio bekommt einen interessanten Dreh - er ist nämlich in Romeo verliebt. „Wir hoffen, dass Shakespeare es super finden würde, dass man es auch mal so interpretiert“, wird Plate im Programmheft zitiert. „Wobei wir nicht die Ersten sind, die erkannt haben, dass Mercutio schwul ist.“