Klassik Neujahrskonzert mit Premiere: Maestro Thielemann in Bestform

Bruckners „Quadrille“ ist eigentlich ein vierhändiges Klavierstück. „Da hat der junge Bruckner im Wirtshaus am Klavier irgendetwas fantasiert, das dann nachher aufgeschrieben worden ist“, sagte Thielemann dem Sender ORF während der Proben. Für viele sei es kaum vorstellbar, dass das Stück aus der Feder von Bruckner stamme. „Aber so hat er angefangen, das finde ich so was von faszinierend.“