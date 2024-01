Einschaltquoten Neustart beschert „Hart aber fair“ viel Publikum

RTL hatte das Quiz „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch zu bieten - 3,85 Millionen (14,3 Prozent) waren am Bildschirm dabei. Vox erreichte mit der Datingshow „Promi First Dates“ 1,12 Millionen (4,2 Prozent). Auf ProSieben lief die Fantasyserie „House of the Dragon“, das wollten 910.000 Menschen (3,6 Prozent) sehen. Die Sat.1-Show „The Biggest Loser - Leben leicht gemacht“ lockte 880.000 Leute (3,5 Prozent) an. Die Comicverfilmung „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“ mit Hugh Jackman, Michael Fassbender und James McAvoy bewegte 760.000 Science-Fiction-Fans (3,0 Prozent) dazu, Kabel eins einzuschalten.