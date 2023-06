Film New Yorker Tribeca Festival eröffnet

In New York ist die 22. Ausgabe des Tribeca Festivals eröffnet worden. Zwölf Tage lang sollen in der ganzen Stadt Filme, Diskussionsrunden, Musikkonzerte und Videospiel-Vorführungen zu sehen sein, wie die Betreiber mitteilten. Zahlreiche Prominente und rund 130.000 Besucher werden erwartet.