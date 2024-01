Fußball-Komödie „Next Goal Wins“ - Tollpatschigkeit und Teamgeist

Es fällt auf, dass Fassbender nicht der typische Komödienschauspieler ist. Die Filme vor seiner mehrjährigen Auszeit von der Leinwand - in der der 46-Jährige sich übrigens als Rennfahrer betätigt hat - sind eher düster. Auch seine zweite neue Produktion, „The Killer“, ist als Action-Thriller keine leichte Kost. In seiner Hauptrolle in „Next Goal Wins“ wirkt der in Deutschland geborene Ire daher manchmal zu ernst - auch wenn seine Figur tatsächlich eine traurige Familiengeschichte in sich trägt.