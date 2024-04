Theater Nibelungen-Festspiele stellen Ensemble vor

In dem Stück des Autorenduos Feridun Zaimoğlu und Günter Senkel gerät Dietrich in die Zwickmühle seiner persönlichen Geschichte und der drohenden Eskalation. Das Nibelungenlied, eine der Lieblingssagen der Deutschen, strotzt vor Gewalt und versinkt im Hass. Muss das Heldenepos am Rhein so enden? Diese Schicksalsfrage stellen sich die Festspiele in Rheinland-Pfalz mit dem künstlerischen Leiter Thomas Laue auch dieses Jahr.