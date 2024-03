Neu im Kino Nicolas Cage in skurriler Tragikomödie „Dream Scenario“

In „Dream Scenario“ (Kinostart: 21. März) schlüpft Cage in die Rolle eines Evolutionsbiologen. Seit Jahren unterrichtet Paul Matthews an einem US-College und führt ein nicht schlechtes, aber doch recht biederes, abwechslungsarmes Leben. Mit der eigenen Tochter geht's los: Immer wieder träumt diese von ihrem Dad, der sich in diesen Träumen als stets passiver Zuseher präsentiert: Egal, was passiert, Paul steht nur reglos daneben. Bald wundert er sich selbst: „Warum stehe ich immer nur rum?“