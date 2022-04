Selbstkritik : Nicolas Cage kann sein früheres Ich nicht leiden

Der Schauspieler Nicolas Cage besucht eine Sondervorführung seines neuen Films «Massive Talent» in New York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

München Der US-Schauspieler blickt im Film zurück auf seine Karriere. Und ist nicht sonderlich stolz darauf, wie er sich damals öffentlich benommen hat.

Der US-amerikanische Schauspieler Nicolas Cage blickt nicht sehr positiv auf sein früheres Ich zurück. „Ich kann diesen Typen nicht ausstehen“, sagte der 58-Jährige in der aktuellen „Playboy“-Ausgabe (Mai) über sein Auftreten als junger Schauspieler.

Bald kommt der Film „Massive Talent“ in die Kinos, in dem Cage sich selbst spielt - als Superstar, der „einfach zu viele schlechte Filme gedreht“ hat, wie es in der Ankündigung heißt.