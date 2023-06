Alien-Roboter Nonstop-Action und Hip-Hop im neuen „Transformers“-Film

„Transformers: Aufstieg der Bestien“ ist jedoch chronologisch gesehen nicht Teil sieben. Selbst eingefleischte Fans müssen diesen zunächst einordnen: Mit dem Vorgänger „Bumblebee“ startete man 2018 eine Art Soft-Reboot des Franchises, welcher uns in die Zeit vor den ersten „Transformers“-Film aus 2007 mitnahm. Teil sieben spielt nun sieben Jahre nach den Ereignissen von „Bumblebee“. Er gilt als Sequel und bringt mit großer Erwartungshaltung eine neue Trilogie ins Rollen. Grammy-Gewinner Anthony Ramos („In The Heights“) und Dominique Fishback („Judas And The Black Messiah“) führen den Cast an. Doch auch die Stimmen hinter den Robotern sind im Original hochkarätig besetzt.