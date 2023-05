Nürnberger Prozesse Die Berichterstatter der Gerechtigkeit

Detailreich macht das Buch die ambivalente Gefühlslage der Berichterstatter deutlich. So spotten sie beinahe obsessiv über die einst so mächtigen Angeklagten. Eine Reaktion auf das eigene Entsetzen? So fühlt sich US-Reporterin Rebecca West bei Görings Anblick an eine „Puffmutter“ erinnert. Der Deutsch-Brite Peter de Mendelsohn beschreibt die Admiräle Karl Dönitz und Erich Raeder als „zwei arbeitslose Straßenbahnschaffner“. Der ebenfalls angeklagte Ex-Rüstungsminister Albert Speer jammert später: „Betroffen war ich, als die Journalisten anfingen, über unsere Strafhöhe Wetten aufzulegen und der Wettstand auf einen Tod durch Erhängen gelegentlich auch uns erreichte.“