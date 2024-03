Bonner Schauspieler Oliver Masucci spielt ermordeten Deutsche-Bank-Chef in neuer Serie

„Alfred Herrhausen ist in den 1980er Jahren der aufgehende Stern der Bankenwelt“, teilte ARD Degeto mit. „Seine Idee eines Schuldenerlasses für arme Länder sorgt für Schlagzeilen. Als er mit einem Kredit an die UdSSR nicht nur die Interessen der Bank und seines Kanzlerfreundes Kohl vertritt, sondern damit auch die Reformpläne Gorbatschows unterstützt, betritt der Banker vermintes Terrain der Weltpolitik.“ Mit seinen Plänen sorgt Herrhausen für Irritationen bei den USA, aber auch der Stasi - nun sind ihm die Geheimdienste auf der Spur. „Während Herrhausen seine Rivalen im eigenen Haus in Schach zu halten sucht, und dafür seine Macht ausweitet, formieren sich auch außerhalb der Bank seine Gegner.“