Filmindustrie Olivia Colman: Würde als Oliver viel mehr Geld verdienen

Die britische Oscarpreisträgerin Olivia Colman („The Favourite - Intrigen und Irrsinn“) hat in einem Interview im US-Sender „CNN“ die ungleiche Bezahlung von Schauspielerinnen und Schauspielern in Hollywood kritisiert. „Ich bin mir sehr bewusst, dass ich, wenn ich Oliver Colman wäre, verdammt viel mehr verdienen würde als ich es tue“, sagte die 50-Jährige in der Sendung „The Amanpour Hour“.