Musik „One Deep River“ - Neues Album von Mark Knopfler

Nach so langer Zeit klingt die neue Musik von Mark Knopfler angenehm vertraut. Dieser markante Gitarrensound und die warme, sanfte Bariton-Stimme prägten Welthits wie „Sultans Of Swing“ oder „Brothers In Arms“. Die neuen Lieder sind gewohnt unbeschwert, fast gemütlich und dabei voller Melancholie, Nostalgie und Fernweh. „That's my train coming, I can hear the whistle blow“, singt der Songpoet in „Before My Train Comes“ zu sanfter Slide-Gitarre.