Theater Opernperformance „Sancta“ von Holzinger in Schwerin gefeiert

Schon vor der Uraufführung ihrer Opernadaption in Schwerin hatte Holzinger deutliche Kritik am diskriminierenden Frauenbild und an unzureichender Aufklärung von Missbrauchsfällen geübt. So bleibt am Ende der Appell, selbst für Veränderung zu sorgen, das himmlische Reich auf Erden zu finden. In der Schlussszene stehen nahezu alle der 520 Besucherinnen und Besucher und singen die Aufforderung mit: „Don't dream it, be it“ (Träume nicht nur davon, lebe es aus) - eine Reminiszenz an den Musical-Film „Rocky Horror Picture Show“.