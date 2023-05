Musik Opernsängerin Grace Bumbry mit 86 Jahren gestorben

Die Titelpartie in „Carmen“ gehörte zu Bumbrys Paraderollen als Mezzosopranistin, so wie auch Amneris in „Aida“, Eboli in „Don Carlos“ und Lady Macbeth in „Macbeth“. Als sie anfing, mit Stimmproblemen zu kämpfen, wechselte sie auf Anraten ihrer Ärzte in eine höhere Stimmlage. Als Sopranistin sang sie unter anderem die Titelrollen in Richard Strauss' „Salome“, Cherubinis „Medea“ und Janaceks „Jenufa“. Grace Bumbry blieb bis ins hohe Alter als Gesangslehrerin und Jurorin bei Wettbewerben aktiv.