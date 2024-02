Auszeichnungen „Oppenheimer“ räumt bei Hollywoods Schauspiel-Preisen ab

Die SAG-Trophäe für die beste Hauptdarstellerin ging an Lily Gladstone für „Killers of the Flower Moon“. Mit ihr waren Margot Robbie („Barbie“), Annette Bening („Nyad“), Carey Mulligan („Maestro“) und Emma Stone („Poor Things“) nominiert. Als beste Nebendarstellerin wurde Golden-Globe-Preisträgerin Da'Vine Joy Randolph („The Holdovers“) ausgezeichnet.