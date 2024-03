Hollywood Oscar-Feeling im Academy Museum

Niebel war vor ihrem Wechsel nach Los Angeles beim Frankfurter Filmmuseum tätig. Sie wirkte 2021 bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures an einer Retrospektive über die japanischen Anime-Legende Hayao Miyazaki mit. Der 83-jährige Mitbegründer des legendären Zeichentrickstudios Ghibli in Tokio ist am Sonntag mit dem Trickfilm „Der Junge und der Reiher“ im Oscar-Rennen.