Hollywood Oscar-Lunch: Klassenfoto mit Hüller, Wenders und Catak

Auch die deutschen Trophäen-Anwärter Sandra Hüller, Wim Wenders und Ilker Catak waren im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills mit dabei. Über 180 Filmschaffende, darunter Schauspieler, Regisseure, Maskenbildner, Kurzfilmer und Kameraleute, stellten sich Schulter an Schulter für das übliche Klassenfoto in sieben Reihen auf.