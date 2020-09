Sonderausstellung : Osnabrück würdigt Erich Maria Remarque

Der Schriftsteller Erich Maria Remarque in seinem Haus am Lago Maggiore. Foto: DB/dpa

Osnabrück Der Autor ist schon ein halbes Jahrhundert tot, aber nicht vergessen. Sein Werk sei weiterhin präsent und das nicht nur in Deutschland, sagt der Leiter des Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrums.

Erich Maria Remarque wurde am 22. Juni 1898 in Osnabrück geboren, sein Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“, verfilmt 1930, erlangte Weltruhm. Remarque starb am 25. September 1970 im schweizerischen Locarno.