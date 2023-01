US-amerikanisches Musikprojekt : Sänger Brendon Urie gibt Ende von Panic! At the Disco bekannt

Der US-amerikanische Sänger Brendon Urie hat das Ende von Panic! At the Disco angekündigt. Foto: dpa/Evan Agostini

Los Angeles US-Sänger Brendon Urie löst nach fast 20 Jahren das Musikprojekt Panic! At the Disco auf. Die anstehenden Europakonzerte im Februar und März 2023 sollen die letzten Auftritte werden.



US-Sänger Brendon Urie löst nach fast 20 Jahren das Musikprojekt Panic! At the Disco auf. Die anstehenden Europakonzerte mit dem aktuellen Album „Viva las Vengeance“ sollen die letzten Auftritte werden, wie der 35-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram bekannt gab. Grund für die Entscheidung sei die Schwangerschaft seiner Ehefrau Sarah, schrieb Urie. Manchmal müsse eine Reise enden, damit eine neue beginnen könne.

„Die Aussicht, Vater zu werden und zu sehen, wie meine Frau Mutter wird, macht mich demütig und aufgeregt. Ich freue mich auf dieses nächste Abenteuer“, erklärte Urie. „Also werde ich dieses Kapitel meines Lebens abschließen und mich ganz auf meine Familie konzentrieren, und damit wird es auch Panic! At the Disco nicht mehr geben.“

Bei den Fans bedankte sich Urie für die „immense Unterstützung“ über die Jahre hinweg. „Ob ihr nun von Anfang an dabei seid oder gerade erst zu uns gefunden habt - es war mir ein Vergnügen, nicht nur die Bühne mit so vielen talentierten Leuten zu teilen, sondern auch unsere Zeit mit euch zu verbringen.“ Panic! At the Disco war 2004 als vierköpfige Band gestartet, deren Sänger und Frontmann Urie war. Nach mehreren Änderungen in der Besetzung blieb Urie ab 2015 einziges festes Mitglied und führte Panic! At the Disco als Solo-Projekt weiter.

Unter den letzten angekündigten Konzerten sind auch drei Shows in Deutschland. Panic! At the Disco ist am 21. Februar in München, am 23. Februar in Hamburg und am 24. Februar in Köln zu sehen.

(dpa)