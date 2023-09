Wagner-Oper Paris zeigt „Lohengrin“-Vision von Kirill Serebrennikow

Nach „Parsifal“ im Jahr 2021 an der Wiener Staatsoper präsentiert Kirill Serebrennikow mit „Lohengrin“ in Paris nun seine zweite Wagner-Oper. Die Neuinszenierung des russischen Regisseurs, die an diesem Samstag (23. September) an der Oper Bastille uraufgeführt wird, steht im Zeichen des Ukraine-Kriegs.