„Stand Up NY“ : Park-Comedy und Truck-Konzerte in New York

Eine vom Club „Stand Up NY“ organisierte Veranstaltung im Central Park in New York. Foto: Christina Horsten/dpa

New York In New York sind noch viele Kultureinrichtungen geschlossen. Da ist Kreativität gefragt.

Stand-up-Comedy im Park und klassische Konzerte via Pick-up-Truck: In der Corona-Krise haben sich Kulturveranstalter in New York viel Neues einfallen lassen. Weil die berühmten Comedy-Clubs der Metropole seit März geschlossen sind, organisieren beispielsweise die Betreiber des Clubs „Stand Up NY“ seit kurzem Auftritte in verschiedenen New Yorker Parks.