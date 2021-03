Maler und Grafiker : Paul Klee-Enkel Alexander Klee ist tot

Bern Alexander Klee war der Enkel eines berühmten Großvaters, Paul Klee, und selbst Künstler. Allerdings schuf er sein Werk nicht unter dem berühmten Namen, mit dem er geboren wurde.

Der Maler und Grafiker veröffentlichte den Künstlernamen Aljoscha Ségard. Klee sei am 1. März unerwartet verstorben, so das Museum am Samstag. Er wurde 80 Jahre alt.