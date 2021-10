Fab Four : Paul McCartney über das Ende der Beatles

Fab Four

Paul McCartney bei einem Konzert 2017 in Perth. Foto: Richard Wainwright/AAP/dpa

London Wer war schuld an der Trennung der Beatles? Paul McCartney sagt, John Lennon wollte eine neues Leben beginnen jenseits der Band.

Die Gruppe habe „ziemlich gutes Zeug“ kreiert, „„Abbey Road“, „Let it Be“, „ganz anständig“, zitierten britische Medien am Montag aus einem Interview McCartneys mit der BBC, das am 23. Oktober ausgestrahlt werden soll. „Das war meine Band, das war mein Job, das war mein Leben, deshalb wollte ich, dass es weitergeht.“