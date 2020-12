Musikcharts : Paul McCartney übernimmt Platz eins

Baden-Baden Er lässt Helene Fischer und AC/DC hinter sich: Paul McCartneys Weihnachtsgeschenk ist ein Nummer-eins-Album. Und in den Single-Charts weihnachtet es sehr.

In den Single-Charts dominiert weiterhin Mariah Carey („All I Want For Christmas Is You“) vor Wham! („Last Christmas“). Dahinter reihen sich Chris Rea („Driving Home For Christmas“), Melanie Thornton („Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“) und Master KG feat. Burna Boy&Nomcebo Zikode („Jerusalema“) ein. Insgesamt stehen 45 Weihnachtslieder in den Top 100, wie GfK Entertainment berichtete.