Schauspielerin Pauline Rénevier mit Nachwuchspreis ausgezeichnet

„Pauline Rénevier hat in ihren Rollen am Thalia-Theater eine beeindruckende Präsenz gezeigt, die eine Dringlichkeit des inneren Ernstes ebenso beweist wie eine überschäumende Spielfreude in der Improvisationskunst“, begründete die Jury unter dem Vorsitz von Burghart Klaußner ihre Entscheidung für die 1998 in Rio de Janeiro geborene und in Hamburg aufgewachsene Frau.