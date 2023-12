Neuer Film „Perfect Days“ - Was Wim Wenders an Japan schätzt

Ein Mann, der Toiletten reinigt, in den Tag hineinlebt und mit seinem einfachen Leben zufrieden scheint: Das ist die Grundkonstellation in Wim Wenders' neuem Spielfilm „Perfect Days“. Der 78-jährige Filmemacher hat einen meditativen, so stillen wie berührenden Film mit einem tollen Hauptdarsteller gedreht. Beim Filmfestival in Cannes gewann Koji Yakusho den Preis als bester Schauspieler.