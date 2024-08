Sendung am Freitagabend Peter Kloeppel moderiert zum letzten Mal „RTL Aktuell“

Der Moderator sagte, der Preis sei ihm eine „große Ehre“. Evangelische Publizistik habe für ihn einen hohen Stellenwert: „Mediale Trends und Produktionen aus einer konfessionellen Perspektive zu betrachten und zu bewerten, ist ein essenzielles Regulativ in unserer Branche. Das christliche Menschenbild darf meines Erachtens auch in der medialen Darstellung nicht an den Rand gedrängt werden in einer Welt, die sich zunehmend entfernt von Werten wie Mitmenschlichkeit, Fürsorge und Zuversicht.“