Duett-Album : Peter Maffay: Eine musikalische Weltreise mit Freunden

München Deutschrock-Sänger Peter Maffay ist längst auch bekannt für seine musikalische Experimentierfreude. Das zeigt sich wieder mal auf seinem neuen Duett-Album.

Mit „Peter Maffay und ...“ übt sich der Superstar im Paarlauf: Das Album präsentiert den im bayerischen Tutzing am Starnberger See lebenden Künstler in 17 Duetten aus seiner 50-jährigen Karriere.