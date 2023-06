Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge: Einsatz von KI bedrohlich

Der britischen Schauspielerin und Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge (37) machen die Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) in ihrer Branche Sorgen. „Diese Entwicklungen breiten sich so rasant aus, es geht immer weiter, und bei alldem gibt es immer diesen unbekannten Faktor, etwas, das wir alle noch gar nicht einschätzen können“, sagte sie im Interview der „Welt am Sonntag“. „Das finde ich absolut erschreckend. Besonders wenn es um Rechte von Drehbuchautoren geht - also darum, dass wir für unseren Job, unsere geistige Arbeit künftig angemessen bezahlt werden. Das ist sehr bedrohlich.“