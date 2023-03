Rockgeschichte Pink Floyd: 50 Jahre „The Dark Side Of The Moon“

Alle vier sind als Songwriter gelistet - Waters allerdings am meisten. Die Texte schrieb der Sänger und Bassist allein. Sie handelten von Themen und Herausforderungen des täglichen Lebens, von Zeit, Stress, psychischen Problemen, Gier, Kommerz und Tod. So düster die Lyrik auf „The Dark Side Of The Moon“, so erhebend ist die Musik. Allen voran das meditative „Breathe“. Fast schon verträumt klingt „Us And Them“, obwohl es von Krieg, Rassismus und mangelnder Hilfsbereitschaft handelt. Beim textfreien „The Great Gig In The Sky“ ließen Pink Floyd die Sängerin Clare Torry improvisieren - ein akustisches Spektakel.