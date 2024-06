Bayern Planungen für Münchner Musiksaal beginnen von vorn

Diese sei nun vorbei. Das Ergebnis: Die Welt habe sich „grundlegend verändert“. „Nicht alles, was man sich vor vielen Jahren mal deluxe gewünscht hat, ist eins zu eins umsetzbar“, sagte Söder. „Wir liegen deutlich über einer Milliarde“, sagte Blume über die aktuelle Kostenschätzung für die bisherigen Planungen. 1,3 Milliarden seien es inzwischen. „Ein Vorhaben in dieser Größe ist in diesen Zeiten nicht verantwortbar“, betonte er. Die neue Planung soll nur halb so teuer sein.