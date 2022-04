München : Politisches, Rhythmisches und Emotionales beim Dok.fest

München Dokumentarfilme schärfen den Blick auf die Welt und stärken unsere Empathie - so sehen es die Veranstalter des renommierten Dok.fests. Ihr Programm ist vielseitig - im Kino oder als Stream.

Das Dok.fest in München setzt gleich zu Beginn einen politischen Akzent: Eröffnet wird das Festival am Mittwoch mit dem Dokumentarfilm „Nawalny“, einen Tag bevor der Streifen regulär im Kino anläuft.

Auch viele andere Filme sind politisch geprägt, etwa „1970“ über die Ereignisse rund um eine blutige Niederschlagung von Protesten gegen Lebensmittelkürzungen vor mehr als 50 Jahren in Polen. „Europa Passage“ zeigt das Schicksal mehrerer Roma über fünf Jahre hinweg, die in Hamburg betteln gehen, damit sie und ihre Familien in Rumänien überleben können. Und „After a Revolution“ erzählt von einem Geschwisterpaar, das im bürgerkriegszerrütteten Libyen für die Zukunft der Heimat kämpft.

Vier Filme aus der Ukraine im Programm

In Deutschland und Polen spielt „Unterm Glanz“ - eine Geschichte über eine Lydia, die in Berlin als Haushaltshilfe arbeitet, um zu Hause in Polen ihre alte Mutter und ihren kranken Bruder zu versorgen. „Girl Gang“ dagegen wirft einen Blick in das aufregende Leben junger Mädchen bei Instagram. Und rhythmisch wird es bei „Le Mali 70“: Darin geht es auf Spurensuche nach der Bigbandszene des Landes, die mit einer Mischung aus afro-kubanischem Jazz und traditioneller Musik begeisterte. Auch den Musikerlegenden Cesária Évora und Thelonious Monk sind Filme gewidmet.