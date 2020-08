Sarah Connor und The BossHoss : Pop-Konzert mit 13.000 Zuschauern in Düsseldorf geplant

Pop-Konzert mit 13.000 Zuschauern in Düsseldorf geplant

Sarah Connor und The BossHoss

The Boss Hoss wollen beim Restart dabei sein. Foto: Thomas Frey/dpa

Düsseldorf Das Leben kehrt so langsam auf die größeren Bühnen zurück. Die Salzburger Festspiele haben den Anfang gemacht, jetzt wird die nächste Großveranstaltung angekündigt.

Ein Konzert mit Bryan Adams, Sarah Connor und The BossHoss soll am 4. September vor 13.000 Zuschauern in Düsseldorf stattfinden.