Corona-Krise : Premieren-Feuerwerk - Österreichs Kultur fährt hoch

Acht Premieren sind allein am Burgtheater geplant. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Wien Opern, Theaterbühnen und Konzertsäle erwachen aus dem Corona-Schlaf. Das ist gut für Künstler und lokale Fans. Doch wichtige Einnahmequellen bleiben vorerst noch aus.

Mit randvollem Premierenkalender, aber nur halbvollen Sälen präsentieren sich Österreichs Bühnen nach monatelangem Corona-Lockdown. Gemeinsam mit dem Tourismus und der Gastronomie wird auch der Kulturbetrieb am Mittwoch unter Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren.

Auch wenn nur wenige Wochen bis zum Ende der Saison verbleiben, sei es nicht in Frage gekommen, den Vorhang erst nach der Sommerpause wieder zu heben, sagte Burgtheater-Direktor Martin Kusej. „Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer haben uns in den letzten Monaten geschrieben, was Theater für sie bedeutet“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Es war klar, dass wir baldmöglichst wieder spielen wollen.“