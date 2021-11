Literaturpreis : Prix Goncourt für Mohamed Mbougar Sarr

Paris Der 1990 geborene Autor Mohamed Mbougar Sarr gehört zu den jüngsten Autoren, die mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurden. Es ist das vierte Buch des bereits mehrfach prämierten Literaten.

Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an den senegalesischen Autor Mohamed Mbougar Sarr. Der 31-Jährige erhält Frankreichs begehrte Literaturauszeichnung für „La plus secrète mémoire des hommes“ (dt. Die geheimste Erinnerung der Menschen), wie die Jury am Mittwoch in Paris mitteilte.