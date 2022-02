Abschied : Publizist Peter Merseburger gestorben

Der deutsche Journalist und Schriftsteller Peter Merseburger ist im Alter von 93 Jahren in Berlin gestorben. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Der ehemalige ARD-Korrespondent moderierte in den 60er und 70er Jahren das Magazin „Panorama“. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren in Berlin gestorben.

Der Journalist und Autor Peter Merseburger ist tot. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus dem Kreis der Familie. Merseburger starb demnach bereits am Dienstag im Alter von 93 Jahren in Berlin.